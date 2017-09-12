中市議會 驚傳員工集體遭詐騙千萬元

2017-09-12 17:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會驚傳詐騙，陳姓女雇員5年前招攬同事加入互助會及投資房地產，同事去年起發現不對勁，加上陳女在今年8月突然離職，也找不到人，事件才爆發出來。市議會對此表示，約有6、7位同仁被倒會，金額約1千萬元左右，已委請法律顧問協助尋求法律途徑，將受害員工傷害降到最低。

陳姓女雇員原在台中縣議會任職，在縣議會、市議會工作合計10多年，在同事眼中，她很老實、行事低調。5年前，她向老同事發起互助會，每會2萬元，還聲稱經代書牽線在潭子投資房地產，獲利優厚，招攬其他人一起投資。去年有互助會「會腳」想標會，陳女均表示已被標走，但經「會腳」追查，竟發現互助會名單有不少人頭會員，且陳女「以會養會」，除議會同事受騙，據傳陳女的胞姊也被騙走一大筆錢。

有受害者表示，她把老公退休金200萬元投資陳女介紹的房地產，初期有獲利，現在血本無歸，不知回家怎麼交代。外傳這起詐騙案受害者達20、30人，但市議會秘書長張世禎表示，經過追查，初步了解有6、7人被倒會，金額約1千萬元左右。

陳女為臨時人員，8月中旬以另有生涯規劃為由離職，離職後，同事找不到她，事情才爆發。張世禎表示，陳女工作內容單純，未經手財務，因此准予辭職；而針對受害員工投資金額損失，議會已委請法律顧問協助，希望尋求法律途徑，將傷害降到最低，而議會資深員工也透過各種管道找陳女出面解決問題。

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