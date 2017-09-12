警一口氣找回2失竊機車 小護士車主讚「你是我的英雄」

2017-09-12 17:30

〔記者王俊忠／台南報導〕家住新北市的陳姓女護士，與母親的兩輛機車先後遭竊，儘管陳母的老舊機車未報案失竊，南市警方先在南區找到陳母機車，後又在附近找到女護士的機車，不料埋伏守候逮到的竊嫌竟是陳女胞弟。陳嫌說，為躲兵役與一件將判刑的性侵案，才會偷母親與胞姐的兩輛機車，運到台南代步打零工。

女護士獲悉其母失竊的舊機車並未報案，南市六分局員警還能幫忙尋回，特地南下領車時，對警方大讚說，「你是我的英雄！」

南市警六分局金華派出所警員謝宇軒於8月中接獲報案，指夏林路一處巷內有廢棄車輛占用道路、影響通行。他到場查處得知機車未登記電話，無法聯絡車主也未通報失竊，車牌亦未註銷。

謝員本打算張貼「廢棄車輛清理通知單」了事，但他始終覺得事有蹊翹，「新北市五股區的機車怎會騎到台南市來？」且停放多日無人使用，於是決定設法聯絡車主解開謎團。

謝員比對多筆資料，在9月初聯絡上車主的21歲陳姓女兒。陳女向警方表示，「家裡共被偷了兩輛機車」，警方發現的舊機車是她媽媽的，她的新車也失竊了，懷疑可能是其胞弟偷的，因母親認為舊車沒價值又嫌麻煩，就沒有報案。警方得知上情，又返回夏林路舊機車停放處一帶，進行地毯式搜索，果然在附近發現陳女所報的失竊新車。

金華所長邱啟彰研判，兩輛新北失竊機車同時在台南出現，竊嫌應在附近活動，即派默契極佳的員警林于翔、謝宇軒專案埋伏，果然在日前逮到出面取車的雙車竊嫌，而竊嫌正如陳女預測是她的親弟弟。

19歲的陳姓竊嫌平時不學好、有妨害性自主、毀損、妨害自由等前科，他為躲服兵役與將判刑的妨害性自主案，到台南投靠朋友打零工維生，並分別兩次北上回家偷走母親和姊姊的兩輛機車後，託運到台南當代步工具。

陳女得知兩輛失車都被台南警方尋獲，專程與父親開大貨車從五股南下，到金華所載回失車。陳女告訴警方，她平日在牙醫診所擔任護士助理工作，弟弟偷走她的機車，讓她上下班很不方便，堅持對弟弟提出竊盜告訴，兩輛失車能在這麼短時間內找回，尤其一輛還是沒報案的，令她對台南警方的認真積極印象深刻。