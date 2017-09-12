枋寮雙屍兇殺案 兇嫌下手殘忍影像曝光

2017-09-12 16:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉今天凌晨發生雙屍命案，下手的嫌犯顏姓男子手段兇殘，行兇片段曝光，他在翻牆朝已明顯無抵抗之力的朱女暴砍至少12刀，兇殘程度明顯欲致人於死，手段之狠駭人聽聞。

兇殺案起因就是合資投資魚塭起爭議，顏男和林男、朱女夫婦，兩造在103年陸續投下近千萬元養殖石斑，但近來龍膽石斑價格不振，未見漲勢，兩造協議拆夥，但顏嫌疑因塭地租約到期地主不再續租，無力負擔移置費用及續養租金、水電等，遺書中自述虧損400餘萬元，憤而惡夜半路堵人，用預藏開山刀攻擊林姓夫婦。

顏男堵下兩夫妻後欲理論，但一言不合就暴起先朝林男砍擊脖子，還邊砍邊追，林男最後倒臥在自己的血泊當中，機車上全都是血跡，沿路血跡怵目驚心，甚至還有皮膚遭切削掉落，下手兇殘令人不寒而慄。

朱女在丈夫掩護下先行逃跑，還跑入附近1間魚塭躲避，但翻牆的同時腳部被重砍，殺紅了眼的顏男見朱女無法遠走，疑似騎機車跑回事發地對林男再度行兇，隨後又再返回該魚塭翻牆追入，對朱女再連砍十數刀，附近早起餵魚的民眾見到顏男逞兇情狀，在車上狂按喇叭，卻無法制止顏男兇行，見顏男攜刀騎車逃逸趕緊報警。

警消到場，林姓夫婦各身中十數刀，全身血肉模糊，明顯死亡，下午經相驗後，檢察官認為有解剖必要，將再進行複驗。

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