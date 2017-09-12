涉偷拍10餘女性愛過程 富少李威德被收押

2017-09-12 16:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕猶如「李宗瑞翻版」的24歲富少李威德，涉嫌偷拍自己與10多名女子的性愛影片，上月被意外查獲，警方查扣他的電腦更發現性愛影片竟高達300GB，他供稱是網路下載或紀錄愛犬生活點滴不小心拍到。桃園檢警緊急傳喚多名被害人調查，發現李男用偷拍影片，脅迫女子「再一炮」，還揚言「不解我的渴，就讓大家看到妳全裸的樣子」，今將交保的李威德拘提到案後，已聲押獲准。

富少李威德自稱「蘆竹王陽明」，桃園檢警11日拘提他時，他一度拿鐵樂士噴漆反抗，到案後矢口否認犯行，堅稱他養了隻鬥牛犬、有時友人會託他照顧獒犬，所以他才架了鏡頭要拍狗兒，所以電腦內的影片，不是網路下載，就是家中拍攝寵物的日常影片。

但檢方發現影片中沒看到寵物入鏡，而鏡頭就是正對床頭，對於他的說詞抱懷疑態度，警方說，估計至少15名女子在不知情的情況下，被李威德偷偷拍下影片，年齡約在16歲到24歲間，其中還包括一名逃家少女。

警方傳喚多位女子到案，4人指證自己就是被偷拍的受害者，但她們都說，當時對李男確實有好感，只是完全不知道對方已偷拍影片，檢方說，其中一位受害女子甚至在檢察官面前哭訴，指控李男曾在西元2016年7月到2017年7月間，傳LINE訊息：「影片快壓縮好了，如果妳不解我的渴，會直接在很多人面前，讓大家看到妳沒穿衣服的樣子」、「你信不信我可以讓妳毀容」等語，恐嚇她與他再發生關係。

李威德目前無業，檢方說，檢警日前扣押他的手機、筆記型電腦後的隔天，他就買了全新的手機與筆記型電腦，經濟上頗為充裕。因他有毒品、詐欺等前科，房東以他的租屋處租約到期、希望他盡快搬走，但他遲遲不肯搬走，讓房東也很頭痛。

檢方呼籲其他被害人盡快出面指證，檢方說，李威德涉嫌偷拍，又違反前女友聲請的保護令規定，且有反覆犯罪之虞，今天已聲請羈押禁見獲准。