涉收「總統鞋」回扣 新北2退休警官住處遭搜索

2017-09-12 15:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市警局督察室已退休的黃姓警官與後勤科張姓警官，涉嫌透過陳姓白手套，洩漏採購案底價給製鞋廠商宋立文等人，讓廠商順利得標，再各收取40萬元回扣，檢調今約談黃、張等5人到案說明，全案朝貪污罪方向偵辦。

檢調調查，98年至101年間新北市政府警察局（當時仍為台北縣政府警察局）辦理員警皮鞋、LED手電筒等採購案，宋立文名下的鈞雅皮鞋、盈源、篤盛實業有限公司，透過陳姓白手套，行賄時任採購案承辦人的黃、張，並自新北市政府警察局獲取評選委員名單，以利得標。

據了解，涉嫌行賄的宋立文大有來頭，有「總統鞋師傅」之稱，已故總統蔣經國、前總統李登輝、陳水扁、馬英九等人，跟不少政商名流，都穿過「宋家鞋」。

而也是商人的陳姓白手套，據悉，警界關係良好、人脈廣，黃、張警官透過他將採購案底標透露給宋立文，讓宋順利得標，皮鞋採購案約7千多雙皮鞋、手電筒1400多支，黃、張每雙皮鞋收取15到20元回扣，陳姓白手套每雙皮鞋收取50元回扣，LED手電筒每支回扣10到20元，3人初估各收取40萬元回扣。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳旭華今指揮法務部調查局北機站，搜索黃、張及廠商住處等7處，並約談這2名退休警官及廠商等人到案說明。