中國祈福黨再現 詐老婦100萬不成改硬搶

2017-09-12 15:11

〔記者鄭景議／台北報導〕中國之名詐騙手法「祈福黨」再現，來自廣東省的5名中國騙子，以虛構的知名中醫師為幌子，稱能幫人治病外還能去血光之災，昨在士林行騙一名老婦100萬，老婦發現不對想把100萬取回時，犯嫌還當街硬搶，被巡邏警經過制伏，當天晚間就把5人分別逮捕，偵破全案。

據了解，5名嫌犯以65歲的柯立群為首，詐騙手法分工精細；45歲女嫌譚彥女負責搭訕攀談，尋找當地老婦人，以「你知道有個很有名的王姓中醫嗎？」為開頭，假借想找中醫看病，與老婦聊天並放鬆其戒心，探聽老婦家世，確立目標。

51歲女嫌黃金蓮負責第二拍，見時機成熟就加入聊天，聲稱「有給這個中醫治過，真的很靈」，加深虛構知名中醫師的可信度，52歲女嫌吳寶娣負責收尾，「好巧，這個中醫師就是我爸爸」，並對被害老婦說黃老中醫師不但可以治病，還能消災，老婦看起來「有血光之災，會應驗在兒子上」，要求老婦去銀行提錢，讓老中醫師祈福消災，拿越多錢消越多災。

柯嫌以及51歲男嫌陳亞文在附近監控、把風，3名女嫌帶著老婦去銀行提錢，假意稱錢祈福完會還給老婦，其實裝錢的袋子會在中途偷偷以裝著礦泉水及面紙的包包掉包，被害老婦往往等到發現錢被掉包時，5名嫌犯早就逃之夭夭，甚至潛逃出境。

但此次祈福黨踢到鐵板，昨日早上成功以此手法詐騙一名66歲李姓老婦12萬後，下午3點要以同樣手法在前街詐騙另一名66歲的鄭姓老婦時，老婦卻在途中驚覺不對勁，要把包包搶回，拿錢的譚嫌慌張下居然想要直接搶了包包跑，當場被路過民眾及巡邏員警制伏。

士林分局警方將譚嫌帶回偵辦後，訊問下得知是祈福黨詐騙，立刻報請檢方，士林地檢火速發布禁止出境，且開立拘票，士林分局成功在當天晚上6點於桃園機場攔到柯、陳2嫌，見勢頭不對逃跑的黃、吳兩嫌最後於晚間11點在桃園市大園區的汽車旅館被警方逮捕。

5名犯嫌都來自中國廣東省茂名市茂南區，以觀光入境名義來台，遭警方逮捕後5人身上起出現金27萬及零星珠寶外幣，警方懷疑除了於士林區犯下2起詐騙罪行外，還在其他地區有作案過的可能，將持續擴大偵辦，並以準強盜、詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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