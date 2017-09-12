假「無任所大使」洗鈔耍詐 把錢洗到破掉才露餡

2017-09-12 13:44

〔記者張文川／台北報導〕62歲男子程中詩，對外佯稱「聯合國無任所大使」，設局使詐，以聯合國有一筆1440萬美元的人道資金為餌，誘使被害人先墊付3萬美金的手續費，還帶被害人去馬來西亞看「白紙變美鈔」，中美文化交流基金會彭姓執行長受騙台幣近550萬；台北地院依2次詐欺取財、3次偽造私文書罪，將程男判刑2年，另有4月刑期可易科罰金。可上訴。

判決指出，程男102年底向台北市項姓商人詐得10萬元台幣的「手續費」；同月底又向王姓友人借錢繳手續費，王男雖然不信，但基於友誼仍借40萬元，限他2週還錢，但程男期滿不還。

隔年6月，程男持偽造的聯合國外交護照、投資計劃、美國國務院資金證明函、FBI保證函、英國與迦納的銀行文件，偽稱「聯合國無任所大使」，向宜蘭一家地熱發電公司何老闆謊稱有意投資，但須親搭專機以迦納取款，何男付出3萬美元手續費和4萬4000美元專機費，卻是一場空。

程男又用相同套路，行騙中美基金會彭姓執行長，稱欲透過該基金會，捐贈聯合國人道資金1000萬美元買碘片，讓核電廠員工使用；彭女先匯新台幣210萬元給程，但苦等不到捐款入帳，遂要求退款，程男再佯稱是遭政府刁難才無法到位，他在馬來西亞另有一筆1000萬美元可用，可暫挪用給她，但要再收5萬美元作業費。

程男為了取信彭女，帶彭女赴馬來西亞，與自稱聯合國駐馬國的男子RYAN COPER會面，R男當面示範用藥水「洗鈔」將白紙變美鈔，保證能將錢運抵台灣，要求收5萬元作業費和3萬美元藥水費。

不久，彭女再赴大馬再次見證洗鈔並付款，但這次洗鈔並不順利，部分美鈔當場被洗破掉，R男說「藥水有問題」即趁機逃離現場，彭女驚覺受騙，透過駐馬代表處請刑事局聯絡官協助報案。

程男不認罪，堅稱他真的是無任所大使、曾是軍事情報局派駐日本的情報人員，他不知文件、投資計畫都是偽造的，也是被R男所騙；但法官認為辯詞推卸責任，毫無悔意。