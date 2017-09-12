大貨車產道翻覆 警到場查出偷倒垃圾案

這輛大貨車在新竹縣峨眉鄉的產業道路上翻覆，員警到場處理竟查出偷倒垃圾案。（警方提供）

2017-09-12 13:42

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣峨眉分駐所接獲報案指產業道路上有大貨車翻覆，員警趕抵現場時看到車上載的竟是來路不明的廢棄物，當場懷疑鍾姓駕駛是載廢棄物到當地偷倒，進一步查出涉嫌收受鍾男廢棄物的楊姓地主，今天將2人依違反廢棄物清理法移送新竹地檢署偵辦。

警方調查，峨眉鄉中盛村中興小段產業道路上昨天發生大貨車翻車事故，峨眉分駐所所長吳國基及警員張荏程趕赴事發現場後，發現是駕駛、鍾姓男子因心虛且不熟路況，導致車輛翻覆在產業道路旁，車上滿載廢棄建材、家用生活垃圾等廢棄物，懷疑鍾男是把這批廢棄物載到偏僻鄉下傾倒。

員警進一步調查發現，翻車地點100公尺外的農地正在整地，而且現場堆置有置數十袋灰藍色汙泥及廢棄物混雜的太空包，懷疑楊姓地主可能讓這塊農地收受外界來路不明的廢棄物，鍾男會把車開到附近，就是準備把車上的垃圾倒在楊男的農地上，沒想到大貨車竟然在抵達目的地翻車，他們的犯行因此曝光。

這輛大貨車在新竹縣峨眉鄉的產業道路上翻覆，員警到場處理竟查出偷倒垃圾案。（警方提供）