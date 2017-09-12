空服員工會敗訴 工會：無法接受！

2017-09-12 13:38

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園市空服員職業工會去年發動華航空服員罷工，華航答應全數7大訴求，但工會不滿華航企業工會也獲得相同待遇，有違「禁搭便車條款」，向台北高等行政法院提起訴訟，認為華航違反「團體協約法」。但法官認為，參與協商的工會代表中有非會員，與團協法規定「以工會會員為限」要件不符，認定該協議並非團體協約，判其敗訴。

根據協商紀錄，空服員工會派出代表有非會員的秘書長林佳瑋、顧問毛振飛、律師吳俊達、劉冠廷等人，不符團協法程序要件，只能視為一般性團體協商。

「工會完全沒有辦法接受！」桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋強調，團體協約法雖規定，團體協約的協商代表以企業員工為限，但勞動部「不當勞動行為裁決」中曾有其他觀點，認為如此一來，恐造成勞資雙方談判不對等。

林佳瑋進一步指出，勞動部不當勞動行為裁決委員會曾作出判決，若僅限企業員工，將導致資方可以找律師，勞方卻無法引進其他外部資源，因此裁決委員會認為，若資方對於協商代表未提出異議，則應視同團體協約有效。

她也說，當初工會與華航談判時，華航董事長何煖軒並未對於在場工會代表提出疑問，代表同意進行協商。法官引用法條，但勞動部也有前例，因勞方缺乏資源協助，更屈居弱勢。至於是否繼續提起上訴，工會將與律師討論後決定。