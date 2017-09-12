跟男友人上按摩店 女子遭襲胸

2017-09-12 13:28

［記者楊政郡／台中報導］張姓男子帶女性友人去按摩店消費，女性友人反映不滿意，張某趁機支開、遣走按摩師「你不覺得你是電燈泡！」隨即下手按摩時，突然摸女友人胸部，女子驚嚇後抱著衣服衝到隔壁著裝，而後質問：「我這麼相信你，你對我做這種事」，事後報警處理，法官依違反性騷擾防治法判5月徒刑。

判決書指出，105年1月12日凌晨1時許，張與女性友人到大里區國光路某足湯養生館按摩，兩人同包廂各由一名按摩師服務，中途該女性友人反映不喜歡她的按摩師，此時張某下床到女友身旁，刻意支開按摩師，因為時間還未到，按摩師原先不敢走，張某連續說了3次：「你不覺得你是第三者？」、「你不覺得你是電燈泡？」等，該按摩師才先行離去。

張某即假藉幫該女按摩背部及肩膀，乘不注意伸手撫摸該女胸部，女子一時驚嚇，隨即起身並以手揮去張某的手，同日凌晨2 時50分許，2按摩師又進入包廂，該女表示不繼續按摩，手持衣物衝出包廂。

該女供稱，按摩師出去後，張某先作勢幫我按肩膀，再按背部，就突然把手伸到我的胸部，當時我是趴著，僅反穿按摩浴袍，後面是打開的，沒穿內衣，起初我是有感覺被告有趴上來，他的身體有碰到我的背部，我就用手夾起來的方式擋，但擋不了，他是突然的2隻手往前摸到我的胸部，我嚇一跳整個人跳起來，問他「你在幹嘛」。

該女整裝後又回到包廂，質問張某「我這麼相信你，你對我做這種事」等語後，凌晨3時返家後報警處理。