岡山車禍》「想抓抓不住，他就飛出去了」 安全帶成陰陽界

阿羅哈客車左側毀損嚴重，罹難乘客均由左側拋飛車外。（記者洪臣宏攝）

2017-09-12 13:27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「想抓抓不住，他就飛出去了！」阿羅哈客運國道重大車禍，國道公路警察局指出，警消趕抵時有8人已在車外，分別散落在中央分隔島及內車道上，其中6人已無生命跡象，國道警察指出，根據經驗，會拋飛出車外都是未繫安全帶，遇上事故生死一瞬間。

國道公路警察局第五公路警察大隊（簡稱國道五隊）副大隊長范楊健指出，警方、救護人員抵達事故現場時，有5名死者倒臥中央分隔島草叢，其中4人在車道指示門架北側、1人在南側，另名死者則在內車道上；另有2名男性傷者分別躺在內車道及內車道路肩，救護人員叫喚時還能起身坐起來，意識清醒，但最後都送進加護病房。

坐在客車左側第1個位置的乘客（男性，身分待釐清）向救援的警方說，混亂之間有名右側的乘客飛壓到他身上，「想抓抓不住，他就飛出去了」。警方初步調查，5名死者坐在客運車左側，1名坐在右側，乘座相關位置還在調查。

范楊健表示，根據經驗，乘客會被拋出車外，大多並沒有繫安全帶，依道路交通管理處罰條例第31條，大客車和遊覽車與駕駛並列的前座座位、前後車門及安全門後第一排座、最後一排面對走道車位須強制繫安全帶，若行駛一般道路未繫安全帶可罰1500元，快速道路和國道罰3000至6000元。