濾芯走私 70公斤k他命原料 跨國販毒集團4人被逮

毒品藏於飲水機濾芯內，並用木栓塞住，以掩人耳目。（記者林敬倫攝）

2017-09-12 13:02

［記者林敬倫／宜蘭報導］陳姓、蘇姓男子為首的販毒集團共4人，以高屏地區為基地，向中國大陸購買70公斤4級毒品鹽酸強亞胺製成k毒，中國同夥先將毒品藏於飲水機濾芯內掩人耳目，陳嫌等人再以個人名義購買濾芯，用貨櫃走私來台，所幸檢警調經1年多的辛苦布線追蹤，加上海關人員機警，發現部分濾芯異常被木栓塞住，撬開後發現藏毒，4嫌因此全被逮送辦。

海關人員機警發現貨物有異，找出毒品。（記者林敬倫攝）

宜蘭警方105年6月接獲情資，年約50歲上下的陳、蘇、馮及黃嫌等人企圖走私毒品來台，隨即報請宜蘭地方法院檢察署指揮偵辦，檢警實施通訊監察，但狡猾犯嫌為避免被警方鎖定，用電話溝通時，絕口不提任何販毒細節，讓警方難以掌握。

共重70公斤的4級毒品鹽酸強亞胺。（記者林敬倫攝）

員警跟搜近1年2個月，近期發現，犯嫌向通訊行購買可拋棄的「王八機」，打算與中國方聯絡，不被警方追蹤，警方判斷嫌犯購機是準備運毒的重要跡象，立即採取人跟人的方式，每個人派遣8人3車跟蹤，並通報海關協助。

警方逮捕陳嫌等人。（記者林敬倫翻攝）（記者林敬倫攝）

機警海關人員於9月5日查驗貨物時，發現一批飲水機濾芯有的有用木頭塞住管口，封閉的緊實，有的則無，發覺有異，撬開後發現該批貨物有10箱夾帶共70公斤的4級毒品鹽酸強亞胺，可製成42公斤的3級毒品k他命，市價達約4500萬元，可供120萬人次施用，這是宜蘭警方有史以來破獲最大宗的毒品走私案。

警方逮捕陳嫌等人。（記者林敬倫翻攝）（記者林敬倫攝）

警方獲報後，於8日佯裝為快遞公司送貨人員，前往高屏地區將犯嫌4人全部逮捕歸送辦，承辦人員指出，為了運送這批毒還用小三通的方式從金門前往中國聯絡與準備，4嫌平日嗜賭，被逮後均保持緘默權，購買這批毒的目的、背後金主與後續的毒品製作工廠還要了解與釐清。

警方逮捕陳嫌等人。（記者林敬倫翻攝）（記者林敬倫攝）

查到毒品的海關人員指出，犯嫌包裝毒品的方式非常完整，如果沒有細看很難看出，由於這批貨櫃屬於雜貨櫃，算是高風險貨物，所以人員會非常仔細查驗，而那多出來的木栓，是查到這批毒品最重要的關鍵。