岡山車禍》公總：車輛定檢合格 駕駛1週內工時合法

2017-09-12 12:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕阿羅哈客運昨日意外事故，車輛與駕駛都未有違規情況，交通部公路總局高雄市區監理所表示，經查核肇事車輛，該車於2011年8月出廠，車齡剛滿5年，今年3月22日通過車輛定期檢驗，下次定檢日為今年9月26日，行照有效日至107年3月26日。

吳姓駕駛駕照有效日期至111年3月17日，審驗情形正常，下次審驗日期為109年3月17日，依據「公路客運動態系統」紀錄資料顯示，最近一週內，每日駕駛工時均未超過法令規定10小時，每2日間連續休息時間符合規定。另，事故車輛依照阿羅哈公司車輛里程定保制度及車輛保養履歷，於106年9月5日完成二級保養，並裝有車輛防撞警示系統。

事故發生後，高雄市區監理所立即成立緊急應變小組，就事故車輛、保險理賠、人員慰問及公司等分組分工查核，除派人配合高雄地院檢察官做現場勘查，也至阿羅哈客運公司查核該車行車紀錄卡紙、錄影檔案、駕駛員勤務派工、教育訓練等紀錄。

高雄市區監理所將協助阿羅哈公司，儘速妥善處理後續工作，包含醫療費用與死亡賠償給付事宜，同時要求加強督導駕駛人駕駛行為及行車安全教育訓練，並將此次事故納入教育訓練案例外。另，該車輛保險投保強制險每人200萬、乘客險150萬及旅運險110萬元，總計460萬元。