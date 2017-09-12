半年騙百萬 檢警瓦解血汗戀愛扣客團

2017-09-12 12:22

〔記者謝君臨／台北報導〕戀愛扣客詐騙再現！檢警掌握以李姓男子為首的女子車手團，涉嫌與中國機房合作，透過「之前有在酒店見過面，你忘記了嗎？」或是假裝誤撥電話、藉故攀談等老梗手法，鎖定中下階層行騙，但半年來僅得手逾百萬元，堪稱血汗扣客團；台北地檢署今依詐欺罪起訴李男、把風共犯，以及旗下女子等10人。

檢警調查，該集團女子成員年紀多介於30至40歲之間，有些是單親媽媽獨自撫養2個小孩，為了生活鋌而走險，有些則是曾在酒店上班，無奈歲月不饒人，只得轉入幕後利用戀愛扣客掙錢。

檢警掌握，李姓男子涉嫌與中國機房合作，於去年4至10月間，透過在機房上班的女子，利用集團自台灣取得的相關通訊資料，鎖定中下階層的中年男子隨機撥打電話，再以「之前有在酒店見過面，你忘記了嗎？我是小如啊！」或是假裝誤撥電話、藉故攀談，慢慢套出被害人身分背景，並記錄下來。

而後，待被害人慢慢上鉤後，中國機房女子再與台灣女子車手團「套招」，比對被害人身分背景、女車手的角色設定，以及雙方聊天內容等「客製化」細節，避免女車手與被害人見面時「破功」，雙方見面時間多在2小時內，女車手再藉故「工作上打破精油」、「家人生病急需用錢」等理由，每次騙取2至3萬元。

檢警利用監聽，掌握台灣車手團「出團」時間，逐步將主嫌李男、把風共犯，以及女車手等10人緝獲到案；庭訊時，更找來被害人與女車手當面對質，但因雙方可能兩個月才見一次面，再加上女車手刻意變裝，導致有些被害人往往難以指認，檢警僅能依所掌握的監聽譯文，以及部分被害人指認，起訴相關被告。

據統計，本案被害人達36人，但因此案機房位於中國，檢警偵辦困難，僅能掌握女車手與被害人「面交」時的犯罪所得，匯款部分則因詐騙集團刻意製作金流斷點，導致難以追查，全案續擴大偵辦中。

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