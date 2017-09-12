夾娃娃機標示「保證取物」 基檢：不屬賭博遊戲機

2017-09-12 12:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕劉姓與黃姓男子被控在基隆的騎樓擺放夾娃娃機，供民眾投幣抓取娃娃等商品。基隆地檢署認定，洋娃娃機台櫥窗內有標示「保證取物」，沒有賭博與僥倖成分，不屬賭博性的「電子遊戲機」，處分劉不起訴。

基隆市警一分局今年1月間，在基隆市仁愛區仁二路「仁愛玩具店」的騎樓，扣得劉與黃男合夥經營，擺放在店外騎樓的1台夾娃娃機。

警方調查，劉、黃擺放的夾娃娃機與消費者賭玩的方式，是以投入10元後，可利用機器搖桿操控機台櫥窗內的機器手臂，夾取櫥窗內的娃娃、公仔等商品。

警方認為，劉、黃以此方式與不特定人賭博財物，經營電子遊藝場業，卻未向主管機關申請營利事業登記證，將劉、黃依意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博罪嫌移送辦。

檢方調查時，劉解釋娃娃機台是「選物販賣機」，有保證取物，只要投入足夠金額150元，就可以取得商品，機台櫥窗內有標示「保證取物」，但因時間久了筆跡退色看不出來。

且他當時有要示範給警察看，看有沒有辦法用150元抓取喜歡的娃娃，但警方說不用。

此外，劉為取信檢察官，提供他在其他店家擺放的同款娃娃機台照片，照片確實有看到機台內有標示「保證取物」。

檢察官認為，娃娃機台有標示「保證取物」就不是與消費者有對賭成分的「電子遊戲機」，因此不能以電子遊戲場業管理條例來追訴，因此處分兩人不起訴。