20多歲女子墜樓重傷 疑是思覺失調患者

2017-09-12 11:59

〔記者王俊忠／台南報導〕一名住在南市南區金華路巷內一處公寓的28歲王姓女子，疑是思覺失調症患者，今上午近11點，她從4樓住處墜落到隔壁大賣場的一樓鐵皮屋頂上，消防救護人員到場發現王女腳部有開放性骨折、頸椎受傷全身等多處傷勢，幸意識清醒，送醫急救。

據了解，王女疑有思覺失調病症，曾在台南一家醫院精神病房住院7、8年，過去有2、3次的尋短紀錄。消防救護人員動用吊車吊掛擔架到賣場1樓屋頂，將王女吊掛下到路面，由救護車接手送醫治療。對於王女墜樓原因，市警六分局員警正進一步調查。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980