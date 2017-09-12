枋寮漁塭二死凶殺案 疑投資糾紛引殺機

2017-09-12 11:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮今天凌晨發生的2死1重傷命案，案情疑似雙方投資失利，下重手的顏姓男子不堪虧損，今天凌晨到林男朱女夫妻餵魚的必經路程堵人，並以兇殘手段追砍兩人，兩人屍身血肉模糊難辨，顏男更追擊已躲避到他人魚塭的朱女並翻入門牆怒砍十數刀，手段兇殘！

67歲的顏姓男子和59歲林男、55歲朱女夫婦合夥經營養殖石斑魚業，但據傳合資近千萬元，疑因近來魚價下滑，資本不斷虧損，日前兩造合議拆夥，但顏男認投資失利係因林姓夫妻經營不善所至致，凌晨於林姓夫妻必經之路藏匿，向林、朱兩人理論，但一言不合，就將預藏的開山刀揮舞，先朝林男砍殺。

兩造疑因積怨已久，顏男痛下殺手，邊砍邊追，林男最後倒臥在自己的血泊當中，機車上全都是血跡，沿路血跡觸目驚心，甚至還有皮膚遭切削掉落，下手之兇殘令人不寒而慄。

朱女在丈夫掩護下先行逃跑，還跑入附近1間漁塭躲避，但翻牆的同時腳部被重砍，顏男見朱女無法遠走，疑似騎機車跑回事發地對林男再度行兇，隨後又再返回該漁塭也翻牆追入，疑似殺紅了眼對朱女再連下十數刀，附近早起餵魚的民眾見到顏男兇殘狀，只敢在車上鳴喇叭卻無法制止顏男兇行，顏男攜刀騎車逃逸，只得趕緊報警。

警消到場後，林男朱女分由佳冬、枋寮91載送往醫院，但兩人被砍到血肉模糊、身體傷口處處，早已死亡，警方追查經民眾發現報案，本分局員警到場後，在兩造之前附近的新地段魚塭工寮尋獲顏嫌，但顏嫌已喝農藥畏罪輕生，仍於枋寮醫院急救中，警方派員加強戒護中，現場並查獲作案用番刀1把及農藥1瓶等證物。

警方已封鎖現場，並派員鑑識採證，檢察官也到枋寮殯儀館相驗，現正調閱沿線監視器，釐清案情經過。

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