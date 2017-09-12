利鑫公司違法吸金2億 在台負責人黃石龍被起訴

2017-09-12 11:19

［記者楊政郡／台中報導］利鑫外匯投資公司103年間在台各大飯店展開投資說明會，以美金為投資標的，每週獲利年息達104％至182％，相當驚人，又以老鼠會方式招攬，各層招攬人可獲分紅5％至30％，在國內詐騙15人，計美金615萬餘元（折合新台幣2億295萬餘元），同年10月該公司不出金，投資者血本無歸，檢方偵結依違反銀行法起訴台灣區負責人黃石龍。

起訴書指出，53歲黃石龍是利鑫外匯投資有限公司在台灣區負責人，與新加坡籍「楊天福」、「宋子豪」等人，從103年元月起在台灣租借台北市、台中市、新竹市、高雄市各大飯店，提供免費餐飲吸引民眾，來聽他們的利鑫投資說明會。

以美金為投資標的，投資美金1至3萬，每週固定獲利2％（換算年息為104％）；投資3至10萬，每週固定獲利3％（換算年息156％）；投資10至50萬每週獲利3.1％至3.5％（換算年息161％至182％）。

且投資者介紹其他人購買，則第一層週分紅達30％，以此類推最少也有5％分紅，以此手法利誘民眾透過上線或是上網進行註冊投資，在台灣區黃石龍夫妻總計招攬15人，投資額達615萬餘美元（折合新台幣2億295萬餘元），而該公司同年10月就拒絕出金，許多投資者血本無歸。

黃石龍到案後辯稱他太太（已歿）才是台灣區負責人，他只是從中協助找飯店辦活動而已，但許多參與投資說明會民眾，供稱黃石龍也是說明會主持人之一，且利鑫還招帶投資人到香港、泰國旅遊，都是黃石龍帶隊負責等。