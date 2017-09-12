300位「公道伯嬸」齊聚一堂 獲頒感謝狀

2017-09-12 10:49

〔記者鄭鴻達／台北報導〕在鄰里間為民眾調解糾紛的調解委員，常被民眾暱稱為公道伯、公道嬸，是排解糾紛、紓解司法體系壓力的重要角色。內政部、法務部今舉辦表揚大會，為331位調解績優人員頒發感謝狀，其中更有100位人員服務超過30年，也獲頒總統感謝狀。

內政部、法務部今舉辦「105年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，獲獎的331位調解績優人員，到場接受內政部長葉俊榮、法務部長邱太三頒發總統獎及行政院長獎等獎表揚狀，以表對長年無私奉獻的調解人員之感謝，大會也有資深調解委員進行經驗分享。

葉俊榮指出，透過調解委員熱忱、耐心的處理，能幫當事人釐清問題、化解爭端，去年全台調解受理件數達13萬8159件，成立件數有11萬749件，調解成立率達77.63％，目前全國4007位調解委員都是義務投入，不僅付出個人時間，更提供專業及經驗建議，令人敬佩。

葉俊榮也說，台灣調解制度聞名世界，這需要特定社會條件才得存在，調解是為民眾發生糾紛時，在進入司法程序前，花不少時間來解開當事人的「結」，讓雙方把事情講清楚、彼此感受到尊重，不一定得你輸我贏，各位調解委員都很值得尊敬，是社會的寶貝。

葉俊榮也表示，適合我國國情、文化背景的「鄉鎮市區調解制度」於1955年法制化，並由地方上素孚眾望且具法律、專業知識的人士擔任調解委員，其熟悉地方事務，且對鄉里有很大影響力，這些「公道伯、嬸」解決地方事，不但紓解法院訟源，更迅速化解紛爭。

內政部指出，為感謝資深調解委員之奉獻，服務年資滿30年以上的資深調解委員有100人，獲頒總統感謝狀，另有125人獲頒行政院長獎、76人獲頒法務部長獎、30人獲頒內政部長獎，其中金門縣金湖鎮調解會主席吳炯煒服務年資達56年，是最資深的調解委員。