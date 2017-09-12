專挑竊肢障人士下手 屢竊刮刮樂彩券

2017-09-12 10:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕43歲男子鄧接僯，涉嫌專門尾隨販賣彩券的殘障人士，伺機盜竊對方彩券。但是他常得手後經常就近躲在宫廟近刮彩券，可能老天懲罰他，所以未曾刮中大獎，最多都是幾千元左右。台北市刑警大隊肅組逮獲鄧嫌案，現擴大追查有無另涉他案。

台北市警察局日前接獲朱姓女子以單一陳情系統表示，她父每天日曬雨淋在淡水捷運站等周邊販賣彩券為生，最近發現三不五時遭小偷偷走8仟至1萬的彩券。女也並表示每月已經賺不多，小偷又常常來光顧，是否有辦法抓到小偷。台北市警局即指示刑事警察大隊長李文章派員專責查緝。

市刑大肅竊組查訪朱姓被害人，並依對方所提供犯嫌特徵、行竊手法及使用交通工具等，調閱相關影像資料分析，發現竊盜慣犯鄧接僯。

警方調查，有20多項竊盜前科的鄧嫌，曾多次搭乘捷運到新北市捷運淡水站周邊，伺機向販賣彩券攤商偷竊彩券得逞。9月7日在艋舺夜市內秒竊刮刮樂為萬華分局逮捕法辦；最近1次是在9月10日14時，在行天宮周邊先向彩券攤商購買，再以購物袋遮掩偷竊攤位上刮刮樂彩。

警方11日晚間9時許發現鄧嫌在捷運站淡水出沒，即拘提到案，並於身上取出行竊用工具和購物袋等證物。經調查鄧嫌坦承偷竊彩券攤商4件，除以竊盜罪嫌移送法辦，並清查鄧嫌所涉其他案件。