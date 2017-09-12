人妻偷吃太激情 骨盆發炎洩私情

2017-09-12 10:23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名已婚的吳姓女子，去年在「愛情公寓」網站結識20歲楊姓男網友，天雷勾動地火，不但趁老公不在家時，將楊男帶回住處作愛，連到KTV唱歌，都忍不住在包廂洗手間「嘿咻」，吳女可能「炒飯」太激烈，事後骨盆發炎，引起老公懷疑，查出上情，吳夫怒告楊男妨害家庭，高雄地院一審將楊男依通姦罪判刑5月，易科罰金需繳15萬元。

判決指出，20歲楊姓男子去年1月間透過「愛情公寓」交友網站，結識已婚的吳姓女子（所涉通姦罪嫌，業經撤回告訴），楊男明知吳女為有配偶之人，竟仍基於相姦之犯意，分別於105年6月中旬，在吳女位於高雄市三民區住處房間內，與吳女發生性關係。

同年8月9日即農曆七夕，楊男與吳女又在高雄市一家KTV唱歌時，在包廂洗手間內「嘿咻」，事後因吳女骨盆腔發炎，吳女老公查覺有異，從吳女的「愛情公寓」私訊，查知吳女與楊男有曖昧對話，並發現老婆吳女僅穿內褲與楊男在其住處臥室的照片，以LINE通訊軟體質問楊男，楊男坦認與吳女有姦情，吳女老公憤而報警，怒告楊男妨害家庭。

高雄地院審理時，楊男坦承犯行，法官考量他未能與被害人達成和解，依相姦罪判處楊男應執行5月，如易科罰金需繳15萬元，可上訴。