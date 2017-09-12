強抱酒促正妹4秒 豬哥男客下場是...

2017-09-12 09:53

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名漂亮的酒商促銷女郎在熱炒店推銷酒品時，蔣姓男客見酒促小姐身材曼妙，一時貪戀被害人美色，竟自後強抱被害女子腰部4秒，嚇得花容失色的酒促小姐事後怒控蔣男性騷擾並求償101萬3200元，高雄地院一審，刑事部分將蔣男判刑2月，易科罰金需繳6萬元，民事部分審酌蔣男無業，名下無財產，僅判賠6萬3200元。

判決指出，大學畢業、擔任酒品促銷小姐的「小文（化名）」，民國105年4月20日晚間在高雄市一家熱炒店推銷酒品時，適逢被告蔣姓男子與友人一同前往該熱炒店用餐。

蔣男貪戀小文美貌，意圖性騷擾，趁小文在工作不及抗拒之際站在其身後，以左手自後方擁抱小文腰際，致被害人受到驚嚇並極力掙脫，但仍遭蔣男強抱4秒後始脫離狼爪。

小文事後報案怒告蔣男性騷擾，並提起民事求償指出，因遭到蔣男的性騷擾，導致急性壓力反應合併失眠、心悸及腸胃不適等症狀，前往身心科診所就診，經醫囑宜繼續追蹤治療，預計將持續就醫2年，預計要1萬3200元，附帶精神撫慰金100萬元，合計求償101萬3200元。

高雄地院一審刑事部分，蔣男被控性騷擾判刑2月，得易科罰金6萬元。 至於民庭審理時，蔣男表示對一時衝動深感歉疚，並認為原告請求的精神慰撫金過高。法官審酌蔣男目前無業，名下無財產，精神撫慰金以5萬元較洽當，連同醫藥費1萬3200元，應賠被害人6萬3200元。可上訴。