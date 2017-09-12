沒罷工也享同等待遇 空服員工會提告挫敗

空服員工會罷工，7項訴求獲得華航董事長何煖軒應允。（資料照。記者方賓照攝）

2017-09-12 09:47

〔記者吳政峰／台北報導〕「桃園市空服員職業工會」去年發動罷工後，與華航董事長何煖軒簽訂提高外站津貼等7大協議，平息風波，但事後「華航企業工會」也得到同等待遇，空服員工會質疑華航打壓，赴台北高等行政法院提告不當勞動行為，法官今（12）日駁回其訴，空服員工會遇挫敗！

去年6月24日，空服員工會旗下會員華航空服員突襲罷工，提出7大訴求，包括1.不得更改會員現行報到地點及工作時間計算方式；2.反勞基法第84-1條迫害，除越洋航線外，全面回歸勞基法保障；3.保障年休123天，月休8天、每季休假30天；4.外站津貼（perdiem）每小時5美元，且非該會會員不得享有（禁搭便車條款）；5.國定假日出勤雙倍工資；6.實施考績雙向互評；7.給予該會代表、理事、監事會務假。

何煖軒照單全收，空服員工會被視為大獲全勝，企業工會得知後，要求比照辦理，還加碼提高時薪人員待遇、提高證照津貼、提供外派人員住宿與交通等訴求，否則將「集體請假」，4日後，華航妥協。

沒罷工的企業工會卻享有同等待遇，空服員工會認為遭受打壓，向勞動部申請不當勞動行為裁決，主張華航1.違反「禁搭便車條款」，提高非會員的外站津貼；2.提高非會員津貼，卻未再提高會員津貼；3.宣布罷工協議不是「團體協約」；4.提高罷工當日出勤空服員之津貼。

勞動部不當勞動裁決委員會審議，裁決華航只違反第1項外站津貼「禁搭便車條款」，第2到4項予以駁回，引發空服員工會不滿，走向行政訴訟。法官今日認為勞動部裁決無誤，駁回空服員工會告訴。