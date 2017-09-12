紅豆湯下藥 惡男連續洗劫按摩女

2017-09-12 09:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有盜匪前科被判刑12年的范姓男子，服刑後竟仍不悔改，連續在紅豆湯內摻入安眠藥，洗劫按摩女子，落網後還聲稱因女兒留學缺錢才犯案，新竹地院依強盜等罪判刑5年10月。

判決書指出，去年12月10日晚間，范男先以電話聯繫吳女，以2千元代價邀約按摩後，由吳女帶往個人工作室套房內，范男拿出預先摻入安眠藥劑的紅豆湯給吳女喝，事後吳女藥效發作昏迷，范男趁機洗劫，將吳女藏在冰箱內現金4萬5千元、筆記型電腦、證件與手機等拿走，吳女甦醒後驚覺有異，先至醫院檢驗其體內含有安眠藥劑成分，始報警處理。

今年1月28日晚間，范男向劉女以2千元代價，邀約按摩，劉女帶往套房內，范男拿出摻入安眠藥劑紅豆湯給劉女喝，因安眠藥劑量不足，劉女僅頭暈不適，並未陷入昏迷。

劉女懷疑遭下藥，遂將現金8千元藏於床舖上以棉被蓋住，並轉身站在電視櫃前打電話欲通知友人到場處理，范男乘劉女背對而不備之際，自按摩床旁起身走至床舖旁，徒手搶奪劉女藏放的現金8千元，奪門而出逃離現場。

法官調查，范男88年間因盜匪罪判刑12年確定，落網後自稱因女兒留學缺錢花用才犯案，法官認為他危害社會治安，惡性重大，因此依強盜與搶奪罪判刑5年10月。