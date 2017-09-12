岡山車禍》乘客餘悸猶存：有人從旁飛出去 沒抓住她...

國道中山高昨深夜驚傳重大車禍，造成6死11傷。（記者黃佳琳攝）

2017-09-12 05:55

〔記者方志賢／高雄報導〕「我感覺有人從我身旁飛出去，我試著抓住她，但沒有抓住！」國道中山高岡山路段，昨晚傳6死11傷重大車禍，50歲甘姓男子，當時坐在客運第一排位置，車子追撞護欄時，他趕緊雙手抱頭，車子就「碰碰碰」，所幸他繫著安全帶，幸運逃過一劫。

甘姓男子到高雄訪友，昨晚搭乘客運要返回台北，沒想到遇上重大死亡車禍，所幸繫上安全帶，車子撞擊時，並未受傷，但受到嚴重驚嚇，被送往國軍高雄總醫院時，血壓飆升到200多，在急診室稍作休息後，血壓才降下來。

甘男說，他坐在客運第一排位置，全程目擊車禍經過，他看到客運快要追撞前方一輛未開燈的自小客車，司機緊急將方向盤轉向，車子往內側追撞護欄，他立即雙手抱頭，感受嚴重撞擊，接著一陣搖晃後，車子才停下來。

甘男說，當時車內一片漆黑，他的眼鏡也掉了，等到車子停下來，前擋風玻璃全破裂，碎璃掉落在他身上，他慢慢恢復鎮定後，才爬出車外等待救援。

另外26歲何先生，昨晚準備北上工作，他搭11點從高雄出發的客運，當時坐在中間靠右邊的座位，他一上車就睡著了，車禍經過並不清楚。

何先生說，他因車子劇烈碰撞，並聽有女乘客尖叫聲，才醒過來，他隱約感覺車子是先往左邊撞擊，再朝右邊晃，接著撞到護欄，車子才停下來。

何先生說，他睜開眼發現車內玻璃破碎，車內有傷者不能動，他自己僅受輕傷，就攙扶其他傷者下車，車子前面擋風玻璃全破了，大家都從哪裡逃出來。