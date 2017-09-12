究責邱豐光 柯文哲：該處分還是會處分

2017-09-12 00:22

〔中央社〕2017世大運落幕，但因反年改團體鬧場開幕式，是否究責台北市警察局長邱豐光成焦點。市長柯文哲今晚在節目表示，與中央部會召開檢討會議後，該處分還是會處分，但沒必要拔掉。

世界大學運動會8月30日在台北田徑場圓滿落幕，但8月19日開幕式時，反年金改革、台灣國等民間團體一度投擲煙霧罐，並使用高音汽笛抗議，導致各國代表團選手僅以舉旗手繞場。

雖然事後遭擋的各國選手與中華隊進場後，現場歡聲雷動一掃陳抗陰霾，但是否追究邱豐光備受關注，柯文哲當時則表示：「先辦好世大運，等結束後再說。」

柯文哲今晚10時至11時接受「壹電視」專訪，他對此表示，與中央部會召開檢討會議後，該處分還是會處分，但沒必要拔掉、抓出來砍頭。

「我不贊成一出事就抓一個人出來，這樣並沒有辦法解決問題」，柯文哲強調，他能接受因技術不足的失敗，但無法接受因懶惰、貪污的失敗，如果要求在技術上完全不准失敗，那最簡單的方式就是通通不要做事。

他也說，世大運維安橫跨警政署、台北市警察局、國安局等多個單位，但老實說，他認為整個情資系統「怪怪的」，似乎水平整合有點問題，雖然世大運已落幕，但應彼此坐下來，將所有的不愉快和問題說清楚。

柯文哲認為，有時做事靠關係，有時靠規則，又有時要並進，政府部門間不應「高來高去」，有什麼不爽就該明講。

世大運的成功被外界視為「逆轉勝」，柯文哲對此表示，歷史往往都不是單一事件組成，世大運凝聚民心的成功靠「天助自助人助」，天助是不下雨、人助是反年改團體、自助是運動選手的努力。

至於世大運的成功是否有助2018縣市長選戰？柯文哲認為，台灣是淺碟政治、淺碟文化、淺碟經濟，距離選舉還有15個月，但世大運的熱潮是撐不了15個月的，因此他認為明年選戰與世大運毫無關係，不必為此高興。