柯文哲：北部記者像鯊魚 南部很善良

2017-09-12 00:22

〔中央社〕2018縣市長選舉將至，台北市長柯文哲今天接受媒體專訪時回憶，有次他在南部接受聯訪，地方記者還好心問他「講不好要不要重來」，讓他覺得很善良，但反觀台北記者「都是鯊魚」。

柯文哲今天晚上10時至11時接受「壹電視」專訪，也被問及對國民黨籍立委蔣萬安、前行政院長張善政、前國民黨籍立委丁守中、民進黨籍立委姚文智、新北市長朱立倫、花蓮縣長傅(山昆)萁等人，若來角逐北市選戰的看法。

提到傅崑萁時，柯文哲表示，外界雖然都說台北是天龍國，但台北市民對參選人的要求很高，而且台北標準跟花蓮標準不太一樣，其實「台北市民很難應付」、「給政治人物的壓力很大」。

柯文哲回憶，有次在南部被堵麥（接受媒體聯訪）時，地方記者還好心問他「講不好要不要重來」，讓他覺得怎麼這麼好康，換作是台北的記者，早就「太好了你又講錯話」，馬上「柯文哲又失言」的標題就出來了。

因此他認為，南部的記者都很善良，但北部記者都是鯊魚。

被問及對蔣萬安的看法時，柯文哲認為「他不錯」，但自己並未與他切身互動。可是蔣萬安與張善政並未經歷媒體壓力、挫折、遭受抹黑等壓力測試，要測試過才知好壞。

柯文哲也笑稱，如果不知道自己曾經做過什麼壞事，那就去選舉，因為投入選舉後，祖宗十八代做過什麼壞事通通都會被挖出來。