唐湘龍節目呻吟聲 神人宣稱靠1秒搜出A片番號

網友指出，呻吟聲的AV女優名叫宇都宮紫苑，後期改名RION，有「神之乳」封號。（圖取自RION Twitter）

2017-09-11 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴唐湘龍主持的LIVE廣播節目日前在與來賓連線過程中傳出詭異的女性呻吟聲，在網路上引起熱烈討論。而網路上竟有神人，僅僅靠這1秒的呻吟聲，找出A片的女角與番號，令網民紛紛跪倒在地，直指「朝拜大神」！

唐湘龍本月5日在飛碟電台主持直播節目「飛碟早餐」，與專家電話連線分析台股情勢，過程中節目背景突然傳出1秒的女性呻吟聲，而該專家和唐湘龍也若無其事地繼續討論，但仍被許多聽眾聽到，再網路上熱議。

而就在網民熱議之後，今（11）日竟然有神人靠這短短1秒的呻吟聲，找出影片的女主角與番號。「SOE-992，宇都宮紫苑，我100%確定是這片。」的留言一出，引發網友再度熱議。網友留言表示「媽啦有神」、「聽音辨女優，太神啦」、「太猛了吧」、「先跪再推」。

但也有令一派網友認為此人即便給出番號，仍未告知此呻吟是在原A片中的幾分幾秒，而只靠1秒鐘就辨識出女優與番號根本不可能，極有可能只是假消息。認為是假消息的網友表示「著名造謠王」、「給個幾分幾秒再推」、「假的，沒這段，花我一堆時間」。