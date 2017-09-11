衛福部醫院前醫師涉詐領健保費 二審判須賠健保

2017-09-11 23:14

〔記者王俊忠／台南報導〕衛福部嘉義醫院兩位胡姓、鄭姓前醫師被控涉在任內配合民眾未看診、偽刷健保卡，詐領健保藥費與服務費，經檢方緩起訴。台南高分院認定鄭、胡兩醫師未實際看診、卻開立處方箋分別有192人與282人，判各應連帶賠償健保署390多萬元與180多萬元。

健保署主張，98年至101年，黃崇烈等人持他人與陳俊吉提供的健保卡到嘉義醫院，由胡姓、鄭姓兩醫師未親自診察病患而釋出不實處方箋，再由黃崇烈等人向健保署南區業務組虛報申領藥費與藥事服務費。

被告的胡、鄭兩醫師辯解，他們是嘉義醫院前醫師，從事醫師工作較久，習慣上各醫院對長期病患如用藥、病情穩定，得由親友持健保卡續掛號代領藥，健保局對此也同意，他們從未想到沒生病的人會把健保卡交給別人到醫院看病拿藥，黃崇烈等稱是不方便到醫院看診患者的親友，醫師信以為真，只給人方便開出處方，不知道有假，未獲得利益，無詐欺理由。

二審法官指出，胡、鄭兩人涉詐欺、偽造文書罪嫌，已經台南地檢署緩起訴；男子陳俊吉也涉詐欺、偽造文書罪，被台南地院判刑一年確定。

法官表示，雖然胡、鄭兩醫師說開出不實病患的處方箋分別是10人與9人，但依健保局南區業務組訪查兩醫師確認未實際看診而有開出處方箋的名單，各為282人與192人，兩位醫師所辯不足採信，須各連帶賠償中央健保署。此案被告可上訴。