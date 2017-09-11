9/11 威力彩、今彩539頭獎均摃龜！

2017-09-11 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月11日）開獎的第106000073期威力彩，頭獎摃龜；第106000217期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000073期威力彩中獎號碼為：「第一區：01、03、21、26、32、34，第二區：02。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注獲得，每注可得15萬元；肆獎共32注獲得，每注可得2萬元；伍獎共124注獲得，每注可得4000元；陸獎共1039注獲得，每注可得800元；柒獎共1973注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬1132注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4297注中獎，每注可得100元；普獎共2萬6152注中獎，每注可得100元。

第106000073期38樂合彩中獎號碼為「01、03、21、26、32、34」，五合摃龜；四合共7注獲得，每注可得6萬7500元；三合共72注獲得，每注可得5750元；二合共1506注獲得，每注可得750元。

第106000217期今彩539中獎號碼為「01、03、26、28、37」，頭獎摃龜；貳獎共206注獲得，每注可得2萬元；參獎共7135注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬7623注獲得，每注可獲得50元。

第106000217期39樂合彩中獎號碼為「01、03、26、28、37」，四合共5注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共152注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6552注中獎，每注可得1125元。

第106000217期3星彩中獎號碼為「777」，正彩共383注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000217期4星彩中獎號碼為「3588」，正彩共25注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見