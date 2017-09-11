停在快車道太誇張 東港取締違停3天近百件

2017-09-11 19:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「違停直接停在車道上？」，屏東縣東港鎮是屏東沿海最大鄉鎮，外地遊客車輛也多，鎮內如何停車總是令人頭痛，而摩托車遇上違停汽車卻常出現與汽車爭道險象環生，東港分局上週六開始連續3天交通大執法，共開出近百件罰單。

估計東港實際居住人數達約8萬人，加上縣級機關都集中鎮內，每日洽公、就學往返者眾，假日還有大鵬灣及東琉碼頭搭船到小琉球的觀光人潮，原本就已狹小的鬧區道路，常因違停導致人車混雜，甚至有的違停就停在快車道上，令人傻眼，有時更有騎士博命與車爭道，日前民眾不滿再度抨擊交通，警方加強執法。

東港警方從上週六開始，針對鎮內交通熱點路段如中正路、中山路及朝隆路等加強執法，3天共開出近百件罰單，取締者全為違規停車及併排停車，分別開罰900元及2400元。

東港警分局表示，鎮內許多知名景點如東隆宮、大鵬灣休閒特區、華僑市場及東琉碼頭，吸引大量觀光人潮與車潮，長期以來不少駕駛人貪圖方便違規停車，或是在道路兩旁違規設攤等衍生交通問題，未來將規劃經常性交通稽查勤務並列為重點工作項目，改善交通。

不過有民眾反映，就是因為東港停車場地不足，才導致處處違停的現象，對此，東港鎮公所強調，路邊停車屬縣政府管轄，年底光復路的路邊停車格將由縣府發包統一管理解決收費爭議，且不排除再增畫設停車格，也建議縣府儘速已經都市計畫核定的停車場用地增闢停場場地，至於公所則已利用公園綠地設置停車場。