拿200萬香油錢偷借嫩男 婦人竟連老公都騙

2017-09-11 18:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春警方8日接獲一起詭異「失蹤」案件，一名張姓男子向警方報案，指楊姓妻子帶著200多萬萬應公廟產香油錢與他相約碰面，騎機車帶鉅款出門後竟消失無蹤，擔心妻子遭遇不測，恆春警方組成專案小組追查，竟發現楊女挪用廟產借貸給20幾歲的帥氣陳男，因無法交代現金去向才藏匿，10日深夜遭警方破獲，依業務侵占案送辦。

這處位在恆春的萬應宮廟，每年推舉新爐主時，會將累積的大筆香油錢統一借給信徒，隔年再由爐主收齊交接款項，擔任上一年度爐主的張男，與新爐主及信徒約定8日交接，沒想到交接前上演「攜款失蹤案」，當晚大批信徒便議論紛紛認為「有鬼」。

心急如焚的舊爐主張男向警方表示，廟方經費及香油錢286萬3千元、酬神金牌3面均由妻子楊女保管，8日晚間要進行款項交接，當晚8時許他要開車載妻子前往，但妻子卻堅稱有事要辦，要自行騎機車帶鉅額現金前往，沒想到就此消失無蹤，電話也無人接聽，連忙向警方報案找人。

由於楊女身懷鉅款，警方擔心她恐遭綁架或擄走，屏縣警局長江雅文立刻指示刑警大隊與恆春分局成立專案小組全力偵辦，追查並調閱相關監視器，發現53歲楊女與一名27歲濃眉大眼的陳姓年輕男子共同外出，並未遭受脅迫跡象；進一步追查更發現楊女在外欠數百萬債務，研判為伺機侵佔廟產，可能還未離開恆春，10日晚間，果然在一處民宅發現楊女，並起出200多萬現金。

警方初步清點，發現香油錢帳目除了信徒積欠的20萬元，還短少26萬元，楊女見東窗事發，才供稱私下借貸給陳姓男子，但無力追回款項，至於53歲的楊女為何盜借款項給陳男，兩人關係為何，楊女僅幽幽的向警方吐露，陳男見她不斷要回款項，當晚11時便離開恆春不知去向。

恆春分局分局長曾學貴表示，廟產是信徒眾心奉獻的公共財，身為保管人就像是神明及好兄弟的員工，受人之託應忠人之事，若任意挪用變賣，難保改日神明及好兄弟「算帳」。