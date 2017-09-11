玩「飛高高」漏接害死男童 男子判刑4月

2017-09-11 18:04

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓單親媽媽將2歲大的獨子交給吳姓女友人照顧，不料，去年間，吳女為了帶小女兒看醫生，讓吳姓丈夫單獨照料男童，男童睡醒後哭鬧不休，吳夫為安撫其情緒，玩起「飛高高」的拋接遊戲，卻不慎漏接，害男童頭部遭受撞擊死亡；新北地院依過失致死罪判吳男4月徒刑，另依業務過失致死罪，判吳女3月徒刑。

檢警調查，去年10月，陳女因工作無法照顧兒子，加上保母臨時辭職，急尋人照料男童，沒有保母執照的吳姓女友人聽聞後，以有照料子女經驗毛遂自薦，陳女因而每月花2萬元，請吳女代為照顧。

去年12月3日晚間，吳女帶感冒的小女兒就醫，留下丈夫與男童獨處，男童睡醒後找不吳女，嚎啕大哭，吳男為讓男童高興、停止哭泣，玩起「飛高高」的拋接遊戲。

不過，吳男卻在其中一次拋接過程，不慎漏接，男童墜落時面部朝下、頭部撞擊床板沿線，當下呈現癱軟、無意識狀態，吳男見狀立即將他抱下樓，請求巡邏員警通報119送醫搶救，無奈男童住院昏迷20天後仍死亡。

法官認為，吳姓夫妻因一時輕忽大意，導致男童枉送寶貴性命，且未與被害者母親和解，本不宜輕縱，由於吳男案發後自首，可減輕其刑，加上2人犯後坦承犯行，態度非劣，判吳姓夫妻判刑4月及3月徒刑。