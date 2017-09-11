夜店殺警案 薛妻當庭落淚 易寶宏改口要賠

2017-09-11 17:29

〔記者溫于德／台北報導〕北市信義分局偵查佐薛貞國103年9月前往「SPARK」卻遭圍毆致死；涉案知名燈具小開曾威豪、女友劉芯彤（現已結婚），與帶頭糾眾撂人的「總司令」蕭叡鴻3人事後均被依「聚眾鬥毆傷害致死」罪論處8年、9年與9年6月刑期，現已上訴高院審理中。民事求償部分，56名被告已和解金額為4051萬元；其餘19名未和解被告屬藝人易淑寬之子易寶宏最大咖；台北地院下午開庭時，親自出庭的薛妻黃嘉鳳當庭落淚。

黃嘉鳳委任律師上午受訪時提到，本案初步求償金額雖是5129萬3528元，但確切金額尚在計算中、不排除加計。而曾威豪去年已賠付500萬元、蕭叡鴻200萬，劉芯彤雖已認賠，但因「薛妻不希望對外公開」，使外界不得而知；「四大司令」方面，周譽騰認賠100萬，許淳凱150萬，萬少丞150萬，郭士均120萬。

易寶宏稍早雖未到庭，但透過訴訟代理人改口「願一次性支付30萬」做和解；而假使易淑寬在全案偵辦期間「心急而說出一番話」，對薛家人造成傷害，同樣願意道歉。2位均姓王的被告律師則說，當事人願共同一次性給付30萬，若同意、屆時將安排兩人當面道歉；但黃接話，兩人在刑事庭討論關於和解事項時，態度明顯不佳、無法接受，選擇尊重法官意見。

庭上另有一位周姓被告的母親說，做錯事該負責，但經濟狀況不佳，「盼以每月5000元方式分期償還」；謝姓少年在父親陪同下出庭，認錯也願意賠償。不過原本願意支付15萬作為和解的吳姓被告說，因薛家要求25萬，考量無法負擔未答應，導致和解破局，靜待法院判決結果。

法官當庭也對黃分析，被告在案件中的角色是區分價格（指和解金額）的重要標準，希望黃對於各別被告之求償金額加以考慮；黃原欲回答，卻突然落淚、最後未多說。庭末諭知全案候核辦，而有意願再調解之被告，將被安排做和解。