台中推拿店藏春色 半百婦手巧豔名播

2017-09-11 16:36

〔記者陳建志／台中報導〕吃好逗相報！龍井區沙田路一家整復推拿館掛羊頭賣狗肉，暗中從事半套性交易，店內小姐雖年過半百但手勁巧，嫖客「吃好逗相報」豔名遠播，警方日前獲報前往查緝，當場查獲53歲的陳姓女子和42歲的林姓嫖客正完成交易，陳女坦承每次按摩收費1200元，若客人要求，會以上空方式用手、口進行半套性交易，另外再收費1300元，警方訊後將整復店陳姓負責人、林姓嫖客及陳女依妨害風化、違反社會秩序維護法移送法辦。

台中龍井沙田路一家對外宣稱經營傳統男女整復推拿館卻暗藏春色，警方日前獲報持搜索票上門查緝，當場發現42歲的林姓嫖客和53歲的中國籍陳姓女子正完成半套性交易，在房內查獲按摩精油、使用過的保險套和2500元的交易所得。

林姓嫖客表示，從朋友那裡聽說這間推拿館除了按摩，還有「特別」的服務，裡面小姐年紀雖大了點，但是「技巧」很好，登門消費過後都說好，為了親自體驗傳言虛實才會上門消費，沒想到才剛消費完警察就上門。

從事性交易的中國籍陳女表示，因欠債缺錢花用，今年7月經友人介紹，到店內從事按摩工作，工作10多天後覺得錢太少，開始和客人暗中從事半套性交易，每次按摩2小時收費1200元，若幫客人「打手槍」從事半套性交易則加1300元，警方訊後將陳姓負責人依妨害風化移送法辦，陳女和林男則依違反社維法開罰。