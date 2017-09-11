重判29年10月 台鐵炸彈客打溫情牌：罹癌，請求交保

「台鐵炸彈客」林英昌被重判29年10月，高院今召開延押庭，林英昌打出溫情牌，以他罹癌、開過刀等理由，請求給他交保，訊後，林遭還押看守所。（記者楊國文攝）

2017-09-11 16:08

〔記者楊國文／台北報導〕「台鐵炸彈客」林英昌去年即將抵達松山站的台鐵列車內，引爆自製炸彈造成25人受傷，被告林英昌一審判有期徒刑30年，上訴後，高等法院上月酌減兩月徒刑，仍重判29年10月，全案已上訴三審，高等法院今召開延押庭，林英昌指稱「判太重」，並打出溫情牌，以他罹癌、開過刀，且在看守所食物太硬致吞嚥不易，請求讓他交保，願意每天向派出所報到代替羈押；法官諭令將他還押。

56歲的林英昌罹患扁桃腺癌，求職不順，且與家人相處不睦而離家出走，以車為家，林男想藉自殺行為發洩不滿並引起社會注意，去年4月初，在苗栗買鞭炮，再找鐵工廠裁切鋼管及鑽孔，接著買汽油裝在寶特瓶內，最後製成炸彈。

去年7月7日上午，林背著藏有炸彈的背包，從南投霧社搭車到板橋火車站，改搭往基隆的區間車，列車駛入松山火車站前，林在第6節車廂引爆炸彈。

民事部份，台鐵事後就場所、設備遭毀損以及代墊受害者醫療費等支出，向林英昌求償683餘萬元，由於林英昌承認犯行，台北地院判他須全額賠償683萬8505元。