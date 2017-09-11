「三金歌王」殷正洋又遭竊 賊竟辯「幫忙裝潢」

曾獲金曲獎的老牌歌手殷正洋住家傳出遭竊，嫌犯闖進屋內偷走現金4萬多元，警方在1天之內就逮到余姓嫌犯。（資料照，記者胡舜翔攝）

2017-09-11 16:10

〔記者黃捷／台北報導〕三金歌王殷正洋位於新北市淡水區的別墅遭余姓竊賊侵入，損失現金4萬元及1張8萬元支票；余男落網後否認犯行，竟辯稱是工頭告訴他「隔壁也要裝潢」，才會進屋查看，未偷走任何財物，但士林地檢署不採信，依竊盜罪將他起訴。

起訴指出，殷正洋及妻子李文瑗今年5月12日，於早上、中午分別外出，余男則在兩人出門後，以長型木條撬開殷家庭院的落地窗，進入屋內20分鐘後，因找不到值錢財物，空手離開。

但余男不放棄，下午3點多又再次進入屋內翻找，這次在2樓臥室衣櫥內一件外套口袋發現4萬現金及8萬元支票，得手後逃離現場，殷正洋晚間回到家，發現家門被侵入，立刻調閱自家監視器畫面，報警處理。

警方循線至余男的蘆洲住處逮人，他卻否認犯行，辯稱當天在殷家隔壁做裝潢，因工頭告訴他「隔壁也要裝潢」，他才會進屋查看，但因大門鎖生鏽，才會翻牆進屋，「監視器畫面中我的口袋並沒有隆起，證明我沒有偷東西。」

不過，檢察官認為，常情來說不會有裝潢工人還沒拿到鑰匙，就敢擅自進入屋內查看，認定余男飾詞狡辯，仍依竊盜罪將他起訴。

殷正洋榮獲第1、5、6屆金曲獎最佳歌手，因而有「三金歌王」美稱，目前在大愛電視台與妻子主持節目「殷瑗小聚」。據了解，殷正洋住處並2010年也曾遭竊，不僅鐵窗闖被破壞，結婚金飾等財物也被偷走。