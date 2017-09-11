酒駕拒捕騎車逃逸 員警逮人腿部掛彩

台北市南港分局同德派出所巡佐陳歐記（中）當天逮騎車逃逸的酒駕犯時腿部受傷，警政署駐區督察黃東樺（左）致贈慰問金慰勉辛勞，右為南港分局長潘朝智。（記者姚岳宏翻攝）

2017-09-11 15:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市黃姓男子酒後騎車，行經忠孝東路六段遭警攔查，酒測值達0.33，黃男卻趁員警更換列印機電池時，跳上機車逃逸，員警見狀攔人，造成自己腿部多處掛彩，仍順利逮人，黃男除依公共危險罪嫌移送，另多加一條妨害公務罪嫌。

南港分局同德派出所巡佐陳歐記，上週六晚間7時在忠孝東路六段、東新街口交整時，見黃姓男子面有酒容，上前盤查，發現黃男身上有濃厚酒氣，酒測值達0.33mg/L，沒想到黃男測完後，竟等陳員更換測定單列印機電池時，趁隙轉動機車鑰匙並發動騎車逃逸。

陳員見狀立刻徒步上前追趕，並跳上機車、腳踩機車前踏墊從前方環抱黃嫌，但黃男仍繼續加速，至忠孝東路與東新街口時，陳員奮力一個甩身，與黃男、機車一起倒地，倒地後黃男仍欲逃跑，陳員顧不得身上疼痛，仍起身上前追捕，順利將其壓制逮捕上銬。

過程中陳員左膝、右膝踝、右大腿擦傷，送醫包紮後無大礙，黃男跟警方說，因其五年內有兩次酒駕記錄，又沒錢繳罰單與罰金，才會拼命逃跑；陳員受傷後，警政署駐區督察黃東樺等今上午慰問執勤員警辛勞，並致贈慰問金。

台北市南港分局同德派出所巡佐陳歐記，當天逮騎車逃逸的酒駕犯時腿部受傷。（記者姚岳宏翻攝）