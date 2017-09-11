連撞18部機車肇逃 女駕駛住處搜出毒品

2017-09-11 15:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕連撞18部機車，肇逃還裝傻！桃園市桃園區中山路6日發生一起小客車撞倒路旁18部機車肇事逃逸事件，警方追查發現犯嫌是25歲的林姓女子，林女起先裝傻否認犯案，後才供稱當日不小心打瞌睡、失控衝撞路邊機車，因太過緊張才逃離現場，警方同時在林女與友人住處搜出安非他命及吸食器，訊後將她及友人移送法辦。

林女6日中午12點多駕車行經桃園區中山路，莫名撞倒路邊18輛機車，她沒停下查看反而加速，並棄車逃逸，警方以車追人循線查出林女藏匿於張姓男友人家中，10日下午前往張男住處，發現張男不在，但有另一名郭姓男子在家中，並在二樓房查獲林女，還在現場搜出安非他命、吸食器。

「你說什麼？什麼撞車？」警方表示，林女對於肇逃一事起先裝傻否認，經警方出示相關證物，她才坦承6日向張男借用小客車載朋友到新莊，回程因打瞌睡不慎衝撞路邊機車，太過緊張才會加速逃離，並借住張男家中躲藏。

警方與林女交談過程，瞥見桌上及筆筒內有吸食器及安非他命（重11.18公克），林女坦承都是她所有，警方隨即將林女與張男友人郭男帶回派出所偵訊，並驗出陽性反應，訊後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦；至於車禍部分林女並未提及，要如何賠償18位車主的損失。

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