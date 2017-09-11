醉漢與妻爭吵車停路中 警察來了仍脫序不斷

2017-09-11 15:12

〔記者王冠仁／台北報導〕33歲黃姓男子與友人喝酒後，跟妻子與友人一起搭車返家，黃與妻子途中發生爭吵，夫妻下車吵架將車留在路中央，與黃男同車的友人下車勸架，另台搭載其餘友人的車也「有樣學樣」將車停在路中央。黃與友人的兩台車停在路中央阻礙交通，後方駕駛不滿按喇叭，黃聽到喇叭聲卻上前拍打後方駕駛的轎車引擎蓋，還大聲叫罵；警方最後出動快速打擊部隊到場，過程中黃男企圖搶奪警棍，最後被警方依妨害公務罪嫌送辦。

警方調查，黃姓男子在昨天凌晨0時許與友人喝酒後，找來另名沒喝酒的友人搭載他與友人、妻子一起返家；不過他與妻子在車上發生爭吵，經台北市林森北路跟錦州街時，夫妻倆下車吵架，與黃同車的郭姓（23歲）、林姓（24歲）友人見狀下車勸架，把車子獨留在路中央。與黃男同行、搭乘另輛轎車的其餘友人，見黃男等人下車，也將轎車停放在路中央。

不過兩車停在路中，導致後方交通受阻，一名駕駛不滿按鳴喇叭，黃男聽到卻抓狂，跑過去拍打該名駕駛的汽車引擎蓋，該名駕駛嚇得報警。

警方獲報趕往，都喝醉的黃、郭、林再次「抓狂」，黃企圖搶奪員警警棍，導致員警前額受傷，但他隨即遭警方壓制逮捕；郭、林則不斷叫罵、踢踹路旁轎車車門，也被警方制止。

警方說，黃被帶回派出所後仍沒「酒醒」不停叫罵，警方最後將他依妨害公務罪嫌送辦；郭、林雖沒攻擊警方，但脫序行為也被依社會秩序維護法送辦。

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