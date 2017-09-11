百萬贓物藏屋內 竹南警方破門逮人

警方在羅男租屋處，查扣台幣4萬4000元、美金101元、人民幣220元、LV皮包1個、飾品2盒、手表、木雕、玉石、古畫、古桌及香樟木板等。（記者彭健禮翻攝）

2017-09-11 15:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南警方，昨天破獲以49歲羅姓男子為首的竊盜集團，查扣台幣4萬多元、美金101元、歐元25元、人民幣220元及金飾項鍊、玉石、木雕等數十件贓物，警方估計價值100餘萬元，並另查扣微量海洛因、安非他命毒品，依竊盜、毒品罪嫌偵辦中。

苗栗縣竹南、造橋地區近日發生多起闖空門竊盜案件，警方研判為同一竊盜集團所為，經多日蒐證及訪查，得知該集團以羅男為首，落腳於頭份市偏遠山區；警方昨晚持搜索票前往， 因羅男拒絕開門，破門進入。

警方調查，羅男於104年出獄後無所事事，缺錢買毒，與綽號「阿富」、「阿平」共組竊盜集團，犯下竹南、頭份地區多起住宅及工地竊盜；羅男為逃避警方查緝，戴安全帽及口罩犯案，但百密一疏，警方在一起竊案現場採集到的鞋印，與羅男所穿鞋印吻合，讓羅男百口莫辯

警方在羅男租屋處，查扣台幣4萬4000元、美金101元、人民幣220元、LV皮包1個、飾品2盒、手表、木雕、玉石、古畫、古桌及香樟木板等及海洛因2.36公克、安非他命5.66公克。

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