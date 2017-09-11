詐騙集團年輕化！ 淡水警大數據分析逮15嫌

2017-09-11 14:57

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水警分局去年7月逮獲1名正在提領贓款的23歲曾姓詐騙車手，警方事後追查發現其背後有龐大集團操控，警方根據大數據分析，同步調閱300支監視器，花費1年時間逐一比對該詐騙集團車手的身分，今年8月順利破獲以21歲吳姓男子為首，平均年齡僅有23歲的詐騙集團，共逮獲15人，全數依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，該詐騙集團主要以「取消分期付款」，以及「假冒親友」的老梗向被害人行騙，先是用金錢利誘的方式，以300元的報酬，誆騙民眾協助購買易付卡做為詐騙電話，再以8千至1萬元等高價報酬，向毒品人口或急需用錢的民眾購買個人帳戶做為人頭帳戶使用。

再統一由曾男提領贓款，而詐騙集團為躲避追查，成員們私下各自行動、彼此互不碰面，統一由吳嫌利用人頭電話發號司令，警方清查，估計得手上百萬元，超過20名民眾受害。

淡水分局經大數據分析及ATM監視器佐證，去年逮捕曾男，經將近1年的追查，日前循線逮捕專門收購人頭帳戶的趙姓、張姓嫌犯，突破其心房，供出吳姓主嫌身分，日前逮捕吳嫌在內等共15名成員，一舉瓦解這個詐騙車手集團。

淡水警分局呼籲，民眾切勿因缺錢花用，鋌而走險提供個人帳戶做不法使用，以免淪為詐騙集團共犯，得不償失。

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