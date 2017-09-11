世大運限制台灣旗進場 台灣國告柯P涉強制罪

台灣國告台北市長柯文哲涉強制罪。（記者謝君臨攝）

2017-09-11 14:41

［記者謝君臨／台北報導］台北世大運閉幕當晚，自由台灣黨黨主席蔡丁貴率領逾40位民眾，買票持台灣旗進場，但警方只同意讓整個團體帶2只台灣旗進入，蔡丁貴等人不滿警方阻擋，雙方一度僵持；今天下午2點28分，台灣國辦公室創辦人王獻極、主任陳峻涵偕同蔡丁貴等人至台北地檢署，按鈴控告台北市長柯文哲涉強制罪。

陳峻涵指控，柯文哲在賽事期間強力禁止台灣旗進場，甚至將台灣旗丟進垃圾桶，還放任黑衣人在會場內搶奪具台灣意識的布條，更強行沒收王獻極的私人財物，事後卻推諉稱不知情，決定向柯文哲提起告訴。

陳峻涵指出，柯文哲原本在議會備詢時，答應台灣旗可在世大運期間進入會場觀眾席，但他自上海雙城論壇返國後，態度丕變，於賽事期間嚴禁任何具有台灣意識的標誌進入賽場，柯雖以「奧會模式」辯解，但部分議員卻仍可帶台灣旗進場，證明柯所謂「奧會模式」顯為無稽之談。

陳峻涵強調，無論柯文哲是否真如外界揣測的為了向中國交心，或是全然為了選舉連任，但他公然違反最基本的法治精神就為世人所不容，他將讓柯文哲在法庭上說清楚、講明白，為台灣旗找回最基本的尊嚴。