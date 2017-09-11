被通緝犯開車拖行百米 勇警負傷逮人

2017-09-11 14:32

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子因毒品及竊盜案遭通緝仍不安分，前天開車交通違規被警員林俊良攔查時，陳男先是謊報身分被識破竟加踩油門企圖逃竄，就這樣將林員拖行了100多公尺直到支援警力趕到前後包夾才停車，此時已負傷的林員仍顧不得傷勢與同仁一同制伏逮捕陳男，讓直擊路人直呼，真是難得的勇警。

任職台中市第五分局北屯派出所的林員，當天下午3點多巡經北屯區三光北一街與南京東路口，見39歲陳男駕駛自小客違規紅燈左轉攔停告發時，陳男因心虛表示忘帶證件謊報身分證字號，經小電腦查詢後發現，與顯示照片有差異。

陳男再度蒙騙稱是國中照片，林男直覺應是冒用他人身分請所內同仁查證並以無線電請求支援，陳男見通緝身分即將曝光立即催油門企圖逃竄，林員一個箭步以擒拿技巧將陳男的脖子強力束縛並喝斥停車，過程嘗試將車鑰匙拔起。

但陳男為脫逃將林員強行拖行約100公尺後，直到支援警力陸續到達擋住自小客前進，陳男見無路可逃竟又棄車逃逸，隨即被已經負傷的林員與同仁共同制伏逮捕上銬，同時在陳男隨身包包搜出毒品、針頭及分裝袋等物。

至於林員逮捕過程中因遭拖行造成顏部擦傷、頭部撞傷、胸壁、左後背部及雙腳膝蓋挫傷，經送醫治療後仍堅持返回派出所繼續執勤，訊後全案依毒品、妨害公務等罪嫌送辦，同時解送歸案。

警政署長陳國恩及台中市警局長陳嘉昌得知此事，立即指派署駐區督察高元光及第五分局長盧廷彰趕往警所關懷慰問，對於林員堅持將不法之徒繩之以法精神大表讚揚，並提醒同仁注意執勤安全，要以本身安全為第一考量。

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