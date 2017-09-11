宜蘭市汙水下水道意外 土石崩塌1人活埋身亡

消防人員深入2公尺深地底搶救。（記者簡惠茹攝）

2017-09-11 14:24

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭市中山路1段上的污水下水道工程，今天上午進行接管作業時，土石瞬間崩塌將1人活埋，經消防人員搶救將人拉出，救出時已經沒有呼吸心跳，送往醫院急救不治。

陳姓怪手司機說，今天上午10點多，5名工人在宜蘭市中山路一段的巷子裡，進行汙水管的接管工程，工頭和越南籍勞工坐在怪手的勺子裡，往下深入到兩公尺深的地底下進行接管，但是才剛下去，突然旁邊的土就發生崩塌。

林姓工頭一看土崩下來，他趕快拉住越南外勞的手臂，可是因為崩塌發生得太快太猛，他支撐不住重量，越南外勞隨著土石被埋在底下，林男奮力往上爬，逃過一劫，林男爬出來的時候，全身都是汙泥，難過的說，他想把人拉起來，可是真的拉不住。

消防局今天上午10點30分接獲報案，出動宜蘭、壯圍和特種分隊前往搶救，消防人員深入超過2公尺深的地底，踩著泥濘的淤泥，不斷將土挖出，土埋的又重又深，最後將人救出時，越南外勞已經沒有呼吸心跳，送往醫院急救。

縣府勞工處表示，目前了解，承包該營造公司和下游廠商都沒有申請外勞的紀錄，正在追查外勞的身分，調查是否為逃逸外勞，已經請公司通報北區職安中心，並想辦法連絡外勞家屬。

工務處指出，該汙水下水道工程，上午8點開始施工，10點多發生事故，廠商未依照規定做擋土設施，而且該位置地下水位蠻高的，土壤含水量多，但是包商沒有做好擋土措施就讓人員下去，在施工上是很大的疏失，監造人員也沒有在現場做好施工安全確認，承辦包商和監造在工地管理上都有很大的疏漏。

工務處表示，很遺憾發生工安事件，今天宜蘭縣所有汙水下水道工程全面停工，進行全面的安全檢視，沒問題才會繼續施作，中山路一段的工程等到事後改善才會恢復。

相關影音