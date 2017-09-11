單車爆胎害騎士仆街 警開車急救援

2017-09-11 14:08

〔記者吳昇儒／新北報導〕昨日下午，新北市一名陳姓男子前往汐平公路，邊騎自行車欣邊賞風景，下山時自行車卻爆胎，害他摔倒，手腳受傷。汐止警分局東山派出所警員張嘉訓在轄區家戶訪查時，碰巧遇到陳男一跛一跛的牽著自行車慢慢走下山，立刻前往協助，並連人帶車載往派出所。

抵達派出所時，員警先給予陳男簡單的傷口消毒及包紮，並提供茶水、餅乾讓他補充體力。陳男恢復體力後，張員見他無法再騎自行車，便開車載他返回汐止區康寧路的住家，陳男下車時不斷向員警致謝，感謝警察的幫忙。