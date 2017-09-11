斗南工寮倉庫堆易燃物陷火海 1女嗆傷送醫

斗南新南里南勢一處工寮倉庫火警。（記者黃淑莉攝）

2017-09-11 13:53

［記者黃淑莉／雲林報導］斗南新南里南勢一處工寮倉庫今天中午12點發生火災，裡面堆放易燃物品，火勢猛烈，有一女子嗆傷送醫，雲林縣消防局出動多部消防車、20多位消防人員及義消人員前往灌救，15分鐘控制火勢，起火原因由消防鑑識人員調查中。

雲林縣消防局今天中午12點接獲報案，指斗南新南里南勢一處廢棄工廠火警，民眾還說裡面有化學製品，還有一名男子疑似受困屋內，消防局不敢大意，出動大批人員前往灌救及搜尋。

據住附近的一位婦人表示，接近中午騎機車行經該處還沒有異樣，回到家才進屋就聽到消防車鳴笛聲，跑到路邊榕樹公附近查看整間屋子已陷入火海。

斗南消防分隊長張竣翔指出，獲報到場一樓磚造平方已全面燃燒，其中一位女子疑因吸入大多濃煙身體不適送醫，總共出動斗南、古坑、大埤及公園分隊共8部水車，20多名消防及義消人員前往灌救，避免再延燒其他建築物。

民眾表示，發生火災的工寮倉庫原是菸樓，閒置後改為工寮堆放許多雜物；由於現場一度傳出簡姓屋主的兒子受困火場，消防人員逐一搜索各角落，並未發現蹤跡，斗南分局建國派出所員警到場協助找尋簡姓屋子兒子的下落，釐清起火原因。

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