新北男童遭慘毒打躲診所 護理師機警報警

2017-09-11 13:29

〔記者李雅雯、曾健銘／新北報導〕新北市一名國小男童身上多處傷痕，跑進社區內一間診所討水喝，護理師驚覺處處條狀傷痕和塊狀瘀青不對勁，立刻報警求援。新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心社工獲報後介入處理，男童身上傷痕為父親同居人情緒失控、管教過當造成，男童父親和同居人需要上親職教育課程16小時，社工會繼續關注男童家庭狀況。

診所護理師在社群網站求援，講述診所內碰見一位身上多處深痕的男童，疑似受虐，已經報警處理，且將所有和男童的互動對話放上網，激起許多民眾憤怒不已、責罵男童家長的情緒。記者循線找到診所，診所內人員說，是在昨天（10日）中午12點遇到這位男童，男童上樓梯時跌倒，大人前往關心，男童反映雙手、後背都很痛，查看傷勢發現居然滿是傷痕，男童這才說「是阿姨打的，爸爸救我，叫我來這邊」，疑似有遭虐情形，趕緊通報警方。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，男童先前未有其他通報紀錄，多方懇談了解後知道，男童偷了家中500元，讓父親同居人相當生氣，一時失手打成傷，身上傷痕皆為這次毆打而成；男童過往也有行為偏差狀況，家中大人多是以罰站、抄書等方式管教，這次是情緒失控、管教失當，父親同居人在訪視時也有表達出懊惱。據悉，男童偷錢原因是因為想買玩具。

許芝綺指出，絕對鼓勵社會大眾做雞婆的一方，只要看到一個孩子身上有傷，就需要有警覺，此案社工會持續關注，也會協助家長共同探究男童多次產生的偏差行為，其身心狀況是否有就醫的必要。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆