毒窟重操舊業 白河警區域聯盟警力破獲

東山分駐所聯合東河、東原所與偵查隊支援警力，破獲毒品，南市警察局長黃宗仁（右1）獲悉後，今日前往東山分駐所頒發破案茶，慰勉緝毒員警的辛勞。（記者王涵平攝）

2017-09-11 13:26

［記者王涵平／台南報導］東山區某民宅月前甫遭查獲大批毒品，員警勤區查察再發現該處出入人口複雜，規劃昨日前往搜索，因逢假日警力不足，採區域聯盟調集他所警力支援，順利查獲海洛因、安非他命等毒品。

警方調查，東山分駐所轄區47歲吳姓民眾（毒品、妨害性自主、竊盜等前科）處所在7月間甫遭玉井分局跨區查獲大批毒品，然近來仍有不少人士頻繁出入，員警利用勤區查察並調閱監視器監控，發現出入人士多屬毒品治安顧慮人口，懷疑該處有毒品交易情事。

警方申請搜索票規劃昨日前往查緝，然適逢週日假期，東山分駐所警力不足，在不影響員警休假的情況下，調集東河、東原所與偵查隊支援警力聯手出擊，由東山分駐所所長王以筌帶隊前往吳嫌住處3樓房間內查獲海洛因22.15公克（25包），安非他命8.85公克（9包）。

吳嫌疑因脊椎問題導至下半身癱瘓，行動不便，因聽信使用海洛英可以止痛，導致染上毒癮，結果又因經常施用海洛因，所需費用甚鉅，轉而販毒獲利，吳嫌訊後依違反毒品防制條例送辦。

南市警察局長黃宗仁獲悉後，今日前往東山分駐所頒發破案茶，慰勉緝毒員警的辛勞。

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