大腳車翻覆1死3傷究責 女童最後身影惹人憐

陳家四口進入尖峰168關道前身影，小女兒躺在父親身上。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-09-11 13:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東滿州鄉尖峰168關道大腳車園區，昨午發生翻車意外，2歲陳姓女童傷重不治，事發前影像首度曝光，看的到一家四口開心坐在大腳車後座，2歲小女兒橫躺由爸爸懷抱，如今卻天人永隔，針對場地適法性問題，滿州鄉公所坦承，168關道是當地「歷史場地」，除協助家屬辦理後事，徹底重修年齡限制、設施管理等規範前，將「無限期休園」。

事發前通行影片中，上午11時前往尖峰168關道大腳車隊共十輛，陳家四口搭乘的大腳車，排在車隊中的第三輛，不同於其他車輛乘客興奮站立拍照，陳家四口遵守規定坐在後座，2歲小女兒橫躺由爸爸懷抱，大女兒及陳母坐在一旁，影像中看到小女兒雙腳掛在父親身旁，似乎正躺著休息，當時天氣也相當晴朗，調閱影片的鄉公所人員都難以相信車輛竟為了閃躲水坑翻覆。

滿州鄉公所秘書張成森一早進入案發場地會勘，發現大腳車翻覆意外時，明顯偏離其他車輛慣行的「車道痕」，而當天已經有另一團10輛大腳車走完全程，前兩天也有90輛大腳車進場體驗，鄉公所人員坦言對翻覆意外原因相當不解，期盼檢警儘快釐清。

張成森及滿州鄉代會主席莊期文表示，對發生意外相當遺憾，將協助家屬申請場地公共意外保險500萬，至於場地合法性問題，鄉公所坦言「模糊地帶」，是早年為了地方居民生計特設，近年納入發照、檢核，確實仍有管理不足之處，會檢討水土保持、明定年齡、安全規定等條文。

屏縣府表示，滿州鄉168關道所有權人為鄉公所，並非「公共造產」項目，將糾正滿州鄉公所；經查，發生意外的牛仔企業社，97年10月31日設立登記；103年10月9日辦理「歇業」登記，是否涉及違法營業將與滿州鄉公所查明。

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陳家四口進入尖峰168關道前身影。（記者蔡宗憲翻攝）

尖峰168關道目前「無限期休園」。（記者蔡宗憲攝）